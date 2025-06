Giovanni Spadolini e quell’intervista a tempo di record

Il 21 giugno di 100 anni fa, nasceva Giovanni Spadolini, politico e uomo delle Istituzioni, storico, giornalista. E a proposito di quest’ultima sua professione, da ricordare che, a soli 29 anni di età, era stato direttore anche di questo giornale, per 13 anni. Quale esponente di punta del PRI (ne era stato anche segretario nazionale per vari anni), faceva sì che il professor Spadolini fosse, non di rado, anche in terra di Romagna, ed in particolare nelle città di Cesena, Forlì, Ravenna, dove il PRI aveva, a livello percentuale, il suo più importante numero di seguaci e votanti. Per una breve "zumata" sui primi anni ‘80, da ricordare che quelli erano anche gli anni dell’avvento delle prime televisioni private, che misero immediatamente telecamere e microfoni puntati, in specie, sulla vita politica, socio-economica, sportiva, ed altri settori della quotidianità. E così in Romagna, fra le altre TV locali, aveva preso il via anche l’attività di Teleromagna, che aveva la sua sede a Forlì e una redazione anche a Cesena. Anche nei primi anni ‘80, il professor Spadolini venne più volte in Romagna, per partecipare anche alla "Festa dell’Edera-La Voce Repubblicana". Per il territorio romagnolo, da ricordare, almeno, le sue visite a Cesena, Forlì, Ravenna. Tre città e altrettante interviste TV, che il professor Spadolini concesse con grande disponibilità e cortesia e che il sottoscritto avrebbe voluto non terminassero mai, vinto e avvinto dalla sua oratoria fluida, pragmatica e di alto spessore culturale e istituzionale. Anche in occasione di una sua visita a Forlì, in veste di presidente del Consiglio, Spadolini accontentò la nostra bramosìa di domande, quando i temi e i problemi più attuali e conflittuali di quel periodo erano, tra gli altri, la questione morale, lotta al terrorismo, crisi internazionale, le varie situazioni nel mondo arabo, la crisi economica. Nonostante i tempi stretti imposti dal Protocollo, il presidente Spadolini concesse l’intervista, chiedendo soltanto "di essere brevi". Poi, nello stesso tempo, puntando, il dito verso il suo orologio al polso disse: "Mi raccomando, non più di quattro minuti". Così fu fatto, grazie anche alla precisione e correttezza del compianto amico, cameraman e regista Adriano Mazzi di Bagno di Romagna. E il presidente Spadolini concluse la sua ultima risposta con un cenno di sorriso, verso il cameraman e il cronista.