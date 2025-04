Giovanni Tentoni dell'Atletica Endas Cesena stabilisce un nuovo record sociale nei 100 metri

L’Atletica Endas Cesena ha brillato al Trofeo Liberazione. Il giovane Giovanni Tentoni, classe 2007, e al primo anno nella categoria Juniores, ha corso i 100 metri in 10’’79, abbattendo per la prima volta il muro degli 11 secondi. Questo tempo rappresenta il nuovo record sociale assoluto e supera il precedente primato di Mirco Benedetti che resisteva dal 1992. La gara è stata combattuta fino all’ultimo metro, con Tentoni che ha tenuto testa ad Alessandro Ori della Fratellanza.

Giovanni Orlandi, allievo al primo anno, ha corso i 100 metri in 11’’13, suo miglior tempo personale e minimo per i campionati di categoria, se non fosse stato spinto da un leggero vento a favore di troppo. Mattia Portaluri ha migliorato il suo personale di oltre 5 decimi, vincendo la sua batteria con un tempo di 11’’70.

Anche le ragazze hanno messo il turbo: Sofia Collini ha stabilito il suo nuovo personale nei 100 metri con 12’’53. La gemella Angelica Collini, specialista negli ostacoli, ha corso i 100 piani in 12’’72, tempo purtroppo ventoso. Emma Cipelli ha chiuso in 13’’16, vicina al suo personale. Le allieve Maya De Bartolo e Giada Parini hanno rispettivamente segnato 13’’91 e 13’’97, entrambi nuovi personali.

Nel salto triplo, alla prima gara fra i grandi, Elisabetta Brasina ha raggiunto i 9.82 metri, mentre Alice Medri è atterrata a 9.55 metri. Nel salto in lungo, Filippo Aldini ha registrato 5.33 metri e Faedi ha superato l’asticella a 1.65 metri nel salto in alto.

Nei 400 metri, l’allievo Morgagni ha chiuso in 54’’96, mentre Francesco Lombardi ha migliorato il suo personale con 56’’59. Il tecnico Wondy Bizzocchi ha corso il suo giro di pista in 51’’08. L’allieva Erika Gentili ha stabilito il suo personale nei 400 metri con 1’05’’77.

Nei 1500 metri infine, record personali per l’allievo Matteo Albonetti (4’35’’7) e per lo junior Yassine Chafei con 4’42’’88.