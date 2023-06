Giovannini: "A breve lavori lungo il Rubicone"

Filippo Giovannini, sindaco di Savignano sul Rubicone, ha fatto il punto sulla situazione del fiume Rubicone dopo le frane causate dalla piena, anche se fortunatamente è stato l’unico a non essere esondato, mentre via Rubicone Destra è crollata a causa delle frane sotto il manto stradale. "In queste settimane che hanno seguito l’alluvione – ha spiegato Giovannini via Facebook – abbiamo mantenuto costante il rapporto con la Regione Emilia-Romagna, dedicando particolare attenzione ai punti più critici dell’asta del fiume. Ora l’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile ci ha comunicato che comincerà a breve gli interventi di somma urgenza di ripristino dell’argine. I lavori partiranno entro il mese di giugno. Tra gli interventi programmati dalla Regione: il ripristino della scarpata a presidio di via Rubicone Destra tra il ponte di via Galeazza e via Bastia; il ripristino delle scarpate a presidio di via Rubicone Destra (Savignano) e via Rubicone (Gatteo) nel centro di Fiumicino; intervento diffuso di ripristino delle scarpate erose nel tratto a valle della via Emilia. Grazie alla Regione per la tempestività di programmazione e intervento nelle zone più critiche e delicate, e per la costante collaborazione con la quale abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare sul fiume Rubicone".

e. p.