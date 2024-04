GiriNGiro, ecco l’app per gli amanti della bici

SAVIGNANO

È nata l’app GiriNGiro dedicata ai ciclisti e in generale a chi ama pedalare. È opera della We Design di Savignano sul Rubicone ed è il primo tour organizer per gestire e organizzare giri in bicicletta in compagnia dei propri amici o di chi lo diventerà.

Mario Caridi, lei è uno dei creatori dell’app. Quando è nata l’idea?

"Circa un anno fa dopo alcune settimane di test. Dopo settimane di lavoro siamo riusciti a pubblicarla negli store di Google e di Apple, gratuita per tutti".

Perchè l’esigenza di crearla?

"Secondo noi era l’app che mancava. Questa app ci permette di annunciare i nostri giri in bicicletta invitando amici e utenti presenti all’interno dell’app e a nostra volta di aderire a giri di altri utenti, facendoci guidare su nuovi percosi".

Magari con persone della zona.

"Esatto, senza quindi rischiare di perdersi con delle tracce gps trovate online, spesso datate, che non tengono conto dei cambiamenti che possono avvenire con il passare degli anni".

La reazione degli utenti?

"È stata ottima. Abbiamo riscontrato molto interesse, soprattutto nelle regioni del Sud, perchè probabilmente gli abitanti di quelle zone sono più espansivi, più portati alla convivialità".

E i romagnoli?

"Sono già molti, ma ci saremmo aspettiamo fin da subito un’utenza più attiva e collaborativa".

Reclutate anche utenti stranieri?

"Certo, l’app è rivolta anche ai turisti in vacanza che in primavera e in estate arrivano con le loro bici per percorrere le nostre belle colline".

Chi annuncia un giro può dare indicazioni sulle difficoltà del percorso e sulle bellezze che incontra?

"L’utente che annuncia un giro ha la possibilità di indicare facilmente all’interno della stessa app varie caratteristiche tra le quali le difficoltà del giro stesso, il dislivello altimetrico, lo sforzo fisico, in modo che i partecipanti sappiano a cosa vanno incontro. È discrezione di chi crea il giro indicare anche punti panoramici che si possono incontrare durante il tour. Invito tutti a scaricare l’app, in italiano e in inglese, a provarla e a scoprire tante piccole chicche che sono all’interno. Un ringraziamento particolare va a Lori di Bici fai da te, a Max Landini e a Fabrizio di Fab e chi Burdlaz, tre nostri grandi amici".

Ermanno Pasolini