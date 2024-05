Giro dei Gessi, completati i lavori di asfaltatura

Buone notizie per i cesenati che amano tenersi in forma camminando o pedalando lungo l’itinerario del Giro dei Gessi. Ieri in effetti sono terminati i lavori di asfaltatura della strada di competenza della Provincia, intervenuta con le ruspe anche in seguito alle segnalazioni dei frequentatori per asfalto ammalorato, buche, cunette e crepe particolarmente insidiose per le ruote delle bici. A quella situazione si era arrivati dopo anni di assenza di una manutenzione adeguata, che è invece stata effettuata negli ultimi mesi. I cantieri si sono divisi in due fasi: per primo è finito sotto i ferri il tratto più a monte, mentre ieri è stato ultimato l’intervento lungo la strada che conduce alla città. L’intero percorso è così stato riasfaltato, pronto per tornare a ospitare in sicurezza gli allenamenti o anche semplicemente le passeggiate nel verde.