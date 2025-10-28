Giro dei Gessi: lo sport di corsa con l’inclusione

Il ‘Giro dei Gessi’, in programma domenica 2 novembre, compie 438 anni e si conferma come l’appuntamento podistico più longevo e amato di Cesena. Organizzato da Uisp Forlì-Cesena, con il patrocinio del Comune, l’evento unisce tradizione e importanti novità, mantenendo viva la passione per lo sport e per il territorio. Fondato e portato avanti per decenni dalla storica Podistica Cesenate, il ‘Giro dei Gessi’ è diventato un punto di riferimento per l’atletica romagnola: fin dalle prime edizioni, il tracciato è stato pensato per valorizzare l’ambiente unico delle colline di Cesena, caratterizzate dagli affioramenti gessosi che danno il nome alla manifestazione. Dal 2021, l’organizzazione è passata a Uisp, che ha raccolto l’eredità della Podistica Cesenate integrando nuove formule inclusive per l’agonismo e lo sport per tutti.

L’edizione 2025 prenderà il via dalla nuova pista di atletica di Cesena. Tra le novità spicca ‘Gessi Kids’, un evento non competitivo e ludico-motorio dedicato a bambini e ragazzi, dai primi passi fino ai 15 anni, con percorsi da 200 a 1.500 metri all’interno della pista di atletica.

È stata inoltre confermata la camminata di 5 chilometri aperta a podisti e camminatori in compagnia del proprio cane.

Tornando all’evento principale, la partenza è prevista alle 9.30 dalla pista di atletica. I partecipanti dovranno affrontare una gara competitiva che si svilupperà lungo un percorso di 16,8 chilometri. Parallelamente si potrà prendere parte a camminate ludico-motorie: percorsi da 11,5 km e 7,5 km, aperti a tutti; camminata ‘Gessi Dogs’ di 5 chilometri; e all’evento ‘Gessi Kids’ con distanze da 200 a 1500 metri in base alle fasce d’età.

Le preiscrizioni sono aperte fino al 30 ottobre presso gli uffici Uisp di Cesena o via mail (modulo e pagamento). È possibile iscriversi anche la mattina dell’evento entro le 9 (senza gadget). Gara competitiva: 15 euro in preiscrizione; 20 euro il giorno dell’evento. Pacco gara con gadget tecnico fino a esaurimento. Per le camminate ludico-motorie è richiesto invece un contributo organizzativo di 5 euro.