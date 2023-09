Giro dei Gessi, via al cantiere per la riasfaltatura

Per molti podisti e ciclisti il ‘Giro dei Gessi’ è come una seconda casa che non costa niente, ma che vale tanto. Anche per questo nei mesi scorsi c’era chi aveva protestato – pure sulle colonne del Carlino – per chiedere alla Provincia, responsabile della manutenzione del tratto, di intervenire per risolvere i problemi legati all’asfalto in più punti fortemente ammalorato a causa dell’usura degli anni e del protrarsi della mancata manutenzione. Tra crepe e cunette, erano stati segnalati rischi per chi alza sui pedali, ma anche semplicemente per chi quel tratto ad anello che abbraccia le prime colline cesenati con vista sul mare, lo compie a piedi. In questi giorni è arrivata la tanto attesa risposta dell’ente pubblico, che ha iniziato una serie di interventi volti a ricostruire completamente il manto stradale, dopo aver provveduto a rimuovere l’asfalto danneggiato dagli anni. "E’ un’ottima notizia – è il commento di chi, come il podista Antonino Guadagnino che si era fatto carico della segnalazione del tema, durante i suoi abituali allenamenti ha notato la presenza del cantiere – A breve ciclisti e camminatori i potranno tornare a godere in piena sicurezza di uno dei percorsi più belli della città". Il cantiere si è al momento insediato nel tratto in corrispondenza dello svincolo che conduce verso Saiano e Sorrivoli, spostandosi in direzione di Celincordia.

l.r.