Giro del Mito, in moto la macchina. Si correrà il 13 luglio

Si mette in moto il "Giro del Mito". Sono infatti ufficialmente aperte le iscrizioni su www.girodelmito.com per consentire a tutti i cicloamatori e cicloturisti di assicurarsi un posto alla nuova granfondo denominata, appunto, "Giro del Mito", che si prepara a vivere la sua prima epica edizione domenica 13 luglio a Bagno di Romagna, la capitale turistica e termale della Valle del Savio.

Una granfondo che si snoderà anche lungo le leggendarie salite di passo Mandrioli, della Calla, del Carnaio (percorso lungo), che faranno da scenario a questa sfida in sella ai pedali, connettendo i partecipanti alla natura dello straordinario territorio delle Foresta Sacre del crinale tosco-romagnolo, sulle orme dei grandi campioni come Marco antani, "Il Mito", e delle tappe del Giro d’Italia e del Tour de France.

"Il "Giro del Mito", organizzato da River22 Sporting Club SSD, centro sportivo specializzato in fitness, tennis e padel in espansione a Bagno, nasce per chi vede nel ciclismo una sfida personale- sottolineano gli organizzatori-, un’occasione per misurarsi con se stessi e con le salite che hanno fatto la storia di questi sport, nel territorio delle Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi".

Due tracciati: percorso lungo per complessivi 134 chilometri, per chi vuole affrontare una sfida iconica da vero scalatore. Percorso corto, di 70 chilometri, perfetto per chi cerca un’esperienza intensa di sfida a se stesso, ma più accessibile, e di full immersion tra il verde della natura.

Oltre alla gara, la granfondo del 13 luglio a Bagno offre un fine settimana di festa per tutti: ciclisti, accompagnatori, appassionati della bici.

gi. mo.