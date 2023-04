Giro di cocaina e alcol a fiumi ‘Terme Disco’ di Bagno di Romagna chiusa per una settimana

"Il locale era a norma, l’unico problema era l’etilometro non funzionante, che ho già fatto sistemare". Marco Burioni, il titolare della discoteca ‘Terme Disco’ di Bagno di Romagna è sorpreso dal provvedimento della questura di Forlì-Cesena che ha disposto la chiusura temporanea del locale da ballo a seguito di ‘gravi episodi che metterebbero a repentaglio anche la salute dei minori’. La discoteca è stata chiusa dal 18 al 25 aprile per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Dal provvedimento emerge che il "locale, oltre a essere abituale luogo di ritrovo di persone pericolose o pregiudicate, sarebbe conosciuto come esercizio dove vengono somministrate bevande alcoliche anche ai minori e a persone già in stato di manifesta ubriachezza, e si consumano reati contro il patrimonio, tra cui lo strappo di collane". Durante due controlli notturni, a febbraio e marzo, poliziotti e carabinieri in borghese hanno assistito un giovane colto da malore palesemente ubriaco, e nel bagno del locale hanno bloccato un ragazzo con una dose di cocaina. In più al di fuori della discoteca si sarebbe anche consumato un violento pestaggio tra i clienti. Un quadro preoccupante per l’ordine e la sicrezza pubblica che ha spinto il questore di Forlì-Cesena ad applicare la sanzione all’attività.

"Il danno per la chiusura della discoteca per me è enorme, perché in vista del ponte del 25 aprile, avevo organizzato un concerto con un famoso cantante, pagando in anticipo 20mila euro. I biglietti li avevo già venduti, e ora li rimborseremo – spiega il titolare 28enne –. Ho sempre vigilato sul locale e sulla clientela. La polizia amministrativa ha trovato quasi tutto a norma, ad eccezione dell’etilometro per cui ho pagato una multa di 300 euro. Le forze dell’ordine hanno sorpreso il 4 marzo due ragazzini che rubavano delle collanine e hanno trovato dei minorenni ubriachi. Al bar chiediamo sempre i documenti quando si presentano i minori, ma la maggior parte delle volte i ragazzini mandano avanti gli amici 18enni perché prendano le consumazioni per loro. Se la legge permette a un 14enne di entrare in discoteca, non sono io che posso controllarlo, dovrebbero vietare l’ingresso ai minori".

"Dicono che nel mio locale – aggiunge il titolare – ci siano persone pregiudicate, ma io non posso controllare la fedina penale di tutti. Un cliente è stato trovato con una dose di cocaina mentre era in bagno, ma non è stato segnalato lo spaccio nel locale. Ho preparato un preventivo di 10mila euro da investire in sorveglianza, e invece mi ritrovo con il locale chiuso".

Annamaria Senni