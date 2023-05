Giro d’Italia, un fine settimana pieno di iniziative

Savignano ha programmato un weekend pieno di iniziative in attesa di domenica con la partenza della 9ª tappa del Giro d’Italia, la cronometro Savignano-Cesena Technogym Village. Dalla rampa di piazza Borghesi con gli allestimenti che inizieranno domani alle 13.10, i 176 corridori si lanceranno, uno per uno, in direzione Borgo Madonna Rossa per passare sulla rotatoria della via Emilia e proseguire per San Mauro Pascoli e Cesenatico verso Ponte Pietra fino a Cesena. Lo spettacolo sportivo delle partenze proseguirà fino alle 17.10.

Nell’attesa, il Comitato locale di tappa ha ideato un programma molto ricco. Oggi alle 18.30 ritrovo in piazza Borghesi per ’A piedi aspettando il giro’, passeggiata in due percorsi (per tutti di 4 chilometri e misto, 9 chilometri) con ritorno in piazza dove alla 20 si svolgerà la ’Ligaza del giro’, a cura di Avis e Aido. Saranno offerti spaghetti e vino.

Domani alle 21 in sala Allende un talk di sport a cui parteciperanno Davide Cassani, presidente Apt Emilia Romagna, e i campioni di ciclsimo Roberto Conti, Matteo Montaguti e Matteo Cornacchione. La serata sarà condotta da Roberto Feroli. Poi il "waiting party" in piazza Amati. In programma ’SuoniRosa’, dj set all’aperto di Maurizio Nari. Domani e domenica visite ai monumenti e alle mostre sulla bici e sul Giro.

e. p.