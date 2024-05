Il Giro d’Italia passa a Cesena: quali sono le strade chiuse al traffico

Cesena, 14 maggio 2024 – La città di Cesena torna a vestirsi di rosa, in vista del passaggio della 13esima tappa del Giro d’Italia 2024, la Riccione-Cento, in programma venerdì 17 maggio. Nel corso della giornata, i corridori percorrono la strada statale 9 – via Emilia fino a Faenza, per proseguire poi in direzione Bagnacavallo, Lugo e Conselice fino all’arrivo di Cento (Ferrara). In occasione dell’evento, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità.

Giro d’Italia: il passaggio da Cesena

L’arrivo dei corridori è preceduto da quello della consueta carovana pubblicitaria, composta da 30 mezzi che effettuano una sosta di 20 minuti tra le vie Cesare Battisti, IV Novembre e il Ponte del Risorgimento.

Le modifiche alla viabilità in vigore durante il passaggio del Giro sono state decise a seguito di riunioni organizzate con la prefettura. La carovana giunge a Cesena da Riccione tramite la strada statale 9 – via Emilia, attraversando la rotonda situata all’intersezione tra via Ruffo e via Case Missiroli, sul quale poi prosegue il percorso.

Le altre vie cesenati interessate dal transito degli atleti sono: viale Guglielmo Marconi, viale Guglielmo Oberdan, viale Giovanni Bovio, Europa, Zuccherificio, Ponte del Risorgimento, G. Matteotti, Carlo Cattaneo ed Emilia Ponente.

L’approdo in città della carovana pubblicitaria è previsto intorno alle 12.15. Essa, a seguire, si stabilisce in zona Ponte Nuovo fino alle 13. Il passaggio dei professionisti in gara, invece, è previsto per le 13.50 circa, con l’uscita del territorio dell’ultimo atleta ipotizzata intorno alle 14.07.

Tra la carovana pubblicitaria e gli atleti transitano tutti gli automezzi al servizio delle squadre dell’organizzazione, mentre l’ultimo atleta è seguito dal mezzo di chiusura del corteo.

Le strade chiuse

Per garantire lo svolgimento regolare e sicuro della tappa, nel corso di venerdì 17 maggio la viabilità subisce temporanee modifiche e limitazioni dalle 11.30 alle 14.15.

Nel dettaglio, dalle 11.15 alle 14.30 è prevista la chiusura della carreggiata in direzione sud della Ss726 tangenziale di Cesena da Ponte Pietra fino al termine della stessa, con uscita obbligatoria allo svincolo 2 e conseguente chiusura del relativo ingresso in direzione sud.

Dalle 11.30 alle 15, invece, si procede con la chiusura degli svincoli di uscita dalla Ss 3 bis Tiberina (E45) di Cesena Ovest, in entrambe le direzioni.

L’autostrada in sé, tuttavia, non subisce alcuna variazione e proprio per questo motivo è consigliata per gli spostamenti da Cesena verso le altre città per entrambe le direzioni.