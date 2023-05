Giro d’Italia a Cesena: strade chiuse ed eventi in attesa della tappa

Cesena, 14 maggio 2023 – Decorazioni, rigorosamente rosa, disseminate per la città, asfalto tirato a lucido ed entusiasmo di sportivi e appassionati alle stelle. Cesena è pronta ad accogliere i campioni delle due ruote per l’attesa tappa del Giro d’Italia.

Il Giro d'Italia arriva a Cesena: qui ’assessore Luca Ferrini con un commerciante

Arriva il Giro: rivoluzione viabilità

D’altronde, l’ultimo arrivo in città di una ‘carovana rosa’ risale al 21 maggio 2008. A tagliare per primo il traguardo, al termine di una gara di 199 chilometri partita da Urbania, fu l’italiano Alessandro Bertolini, anche se quell’anno la competizione vide la vittoria del corridore spagnolo Alberto Contador.

Giro d’Italia: tappe e mappe

Gli eventi in attesa del Giro

Oggi, alla vigilia della nona tappa a cronometro che scatterà da Savignano e si concluderà in via Calcinaro davanti al Technogym Village, non mancano gli eventi e le iniziative per scaldare gli animi in una terra legata da sempre al ciclismo e ai suoi miti. Questa mattina ai Giardini pubblici si celebrerà la mobilità sostenibile alla presenza degli studenti che ogni giorno raggiungono la propria scuola a bordo delle linee piedibus, dei volontari, delle insegnanti, e dei ciclisti che hanno aderito al progetto ’Bike to work’. Nel corso della festa, il sindaco Enzo Lattuca e l’assessora alla Mobilità Sostenibile Francesca Lucchi ringrazieranno pubblicamente tutti coloro che, grazie alla passione per la bicicletta, si impegnano promuovendo e diffondendo abitudini quotidiane di spostamento sostenibile. Tra questi, i 454 cittadini aderenti al progetto Bike To Work, che ad oggi hanno accumulato (pedalando) 292.276 km risparmiando circa 4mila chili di Co2, i 319 bambini passeggeri dei piedibus, i 128 genitori volontari accompagnatori dei piedibus, i 1326 alunni delle classi che hanno partecipato alla campagna Siamo Nati Per Camminare, insieme alle loro 71 insegnanti.

La mattinata, aperta a tutta la città e ad ingresso gratuito, sarà presentata da Roberto Fabbri e sarà caratterizzata dalla consegna dei gadget del Giro d’Italia a tutti coloro che verranno premiati per il proprio impegno ‘sostenibile. Dalle 10 alle 12 inoltre i partecipanti potranno visitare angoli ludico-educativi a tema curati dalla cooperativa Controvento, dalla Uisp e da Cesena Triathlon. In caso di maltempo, lo spettacolo e le premiazioni si svolgeranno al coperto nel teatro ‘Oscar Alessandri’, nella sede dell’Auser .

Giochi al centro commerciale

Attività e giochi in bicicletta allieteranno la giornata anche al centro commerciale Montefiore. Dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 sono in programma una serie di eventi sportivi dedicati ai più grandi e ai più piccoli: per gli adulti, una gara a tempo su rullo nella piazza del Centro; per i bambini, un divertente percorso a ostacoli nella galleria del Montefiore. Anche qui, a tutti i partecipanti verranno donati gadget tematici.

La febbre rosa sale in rosa

Nelle strade e nei negozi la febbre da Giro è tangibile. Bandierine, striscioni e palloncini compaiono in ogni angolo e i commercianti del centro storico hanno allestito con creatività le vetrina dei propri negozi esponendo alcune foto tratte dall’Archivio Sirotti, anche collocate per le vie e le piazze. E ancora, un grande striscione rosa è stato collocato sul prato della Rocca Malatestiana.

A scaldare i motori in vista dell’imminente arrivo di tappa c’è anche il Panathlon Club Cesena, guidato da Dionigio Dionigi, che è anche presidente del comitato di tappa formato in città proprio in occasione della cronometro rosa in programma domani pomeriggio. A testimoniare l’entusiasmo del sodalizio per l’evento, c’è l’accattivante allestimento tematico realizzato proprio nella sede del Panathlon, che si affaccia su corso Cavour, in un tratto che sarà percorso dai ciclisti lanciati verso l’arrivo al Technogym Village e col cuore della città appena messo alle spalle. Nello specifico, oltre al tradizionale manifesto ‘Cesena Saluta il Giro’, è stato aggiunto un altro grande cartellone, ovviamente tutto in rosa, col logo del club in bella mostra proprio sopra l’insegna.

Strade chiuse e divieti di parcheggio

Una festa collettiva, all’insegna del divertimento e della passione. Ma occorreranno anche pazienza e attenzione per le modifiche alla viabilità. Il percorso di gara, che si estende per circa 35 chilometri, entrerà nel nostro territorio dalla rotonda all’intersezione tra la strada provinciale Sala e via Capannaguzzo. Da quel punto, procedendo verso il centro, interesserà le seguenti strade: Provinciale Sala, via Cesenatico, viale Guglielmo Marconi, via Andrea Costa, Sobborgo Eugenio Valzania, i corsi Ubaldo Comandini, Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini, Sozzi, Cavour, via Benedetto Croce, Viadotto Kennedy, le vie Assano, Cervese, Boscone e Calcinaro. La partenza del primo corridore è prevista intorno alle 13.10. Lungo l’intero percorso sarà istituito un divieto di circolazione dalle 8 di domani fino alla conclusione della gara che indicativamente avverrà verso le 18, mentre un divieto di sosta sarà attivo nel centro storico già dal pomeriggio di oggi.