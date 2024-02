Girone B, tutti i cambi in panchina. Finora un turnover di undici mister

Sono undici, in venti squadre, i cambi di allenatore effettuati nel girone B della serie C, l’ultimo è avvenuto a Recanati dove il 14 febbraio Pagliari (confermato dalla scorsa stagione) è stato sostituito con Filippi. Addirittura a Ferrara la Spal, partita per vincere il torneo e invece invischiata in zona playout, ha cambiato due volte: prima ingaggiando Di Carlo poi esonerandolo il 2 novembre scorso per Colucci ma il 4 febbraio tanti saluti anche a Colucci ed è stato richiamato Di Carlo che sta dando risposte positive come risultati.

Questa la situazione:

Ancona: Donadel (confermato rispetto alla scorsa stagione) esonerato il 23 ottobre ora Colavitto.

Arezzo: Indiani (confermato).

Carrarese: Dal Canto (confermato) esonerato il 16 gennaio ora Calabro.

Cesena: Toscano (confermato).

Fermana: Bruniera (nuovo) esonerato l’11 ottobre ora Protti.

Gubbio: Braglia (confermato).

Juventus Next Gen: Brambilla (confermato).

Lucchese: Gorgone (nuovo).

Olbia: Leandro Greco (nuovo) esonerato il 22 gennaio ora Gaburro.

Perugia: Baldini (nuovo) esonerato il 19 dicembre al suo posto Formisano.

Pescara: Zeman (confermato).

Pineto: Amaolo (confermato) esonerato il 5 febbraio ora Beni.

Pontedera: Canzi (confermato).

Recanatese: Pagliari (confermato) esonerato il 14 febbraio ora Filippi.

Rimini: Raimondi (nuovo) esonerato il 10 ottobre ora Troise.

Sestri Levante: Barillari (nuovo).

Spal: Di Carlo (nuovo) esonerato il 2 ottobre al suo posto Colucci esonerato il 4 febbraio e richiamato Di Carlo.

Torres: Alfonso Greco (confermato).

Entella: Volpe (confermato) esonerato il 17 settembre ora Gallo.

Vis Pesaro: Banchieri (confermato).