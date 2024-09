Gita di classe per la 5^A del 1974 con visita alla compagna suora Gita nostalgica per ex studenti del Liceo Scientifico "Augusto Righi" di Cesena: visita culturale e evento gastronomico a Pergola, Corinaldo e Marotta. Emozionante incontro con Suor Franca Amaducci a Forlì.