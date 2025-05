Giubileo al santuario delle Grazie

Nello storico santuario delle Grazie di Fiumicino, frazione di Savignano, i fedeli possono ottenere le grazie e l’indulgenza del Giubileo. Per cercare di portare più fedeli possibile in chiesa a pregare la Madonna delle Grazie, insieme al parroco don Vittorio Mancini è stato stilato il programma del 31 maggio con una solenne celebrazione del Giubileo alla presenza del vescovo di Rimini Nicolò Anselmi. Alle 20.30 l’accoglienza dei pellegrini e rosario, alle 21 messa solenne seguita dalla processione per le vie del paese con l’immagine tanto venerata della Beata Vergine delle Grazie.

Dice Alex Lisi, educatore e catechista nella parrocchia di Fiumicino: "Quest’anno è un’occasione importante per chiedere delle grazie visto che il nostro è un santuario mariano giubilare. Siamo stati a Rimini in occasione della festa della Madonna della Misericordia con i nostri quadri viventi fatti dai gruppi del catechismo e dalle famiglie dei ragazzi, in tutto oltre 50 persone. Una rappresentazione che ha avuto grande successo e che rifaremo, anche se diversa, il 31 maggio a Fiumicino, per ricordare il Miracolo del Trapasso, quando l’affresco della Beata Vergine delle Grazie si spostò dalla celletta nella casa dove oggi c’è il santuario".

Una tavola votiva del 22 marzo 1514, ancora oggi esistente, ricorda come una donna, Elisabetta Demaselo, ossessa, fosse stata liberata dagli spiriti maligni e guarita per intercessione della Vergine raffigurata. Tanti sono stati i miracoli attribuiti alla Madonna delle Grazie di Fiumicino in questi 500 anni e lo testimoniano circa 150 tavole votive.