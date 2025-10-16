Giubileo degli artigiani pensionati alla basilica di Loreto

Domenica scorsa una delegazione di Anap Cesena, associazione nazionale anziani pensionati di Confartigianato (tremila associati), guidata dal presidente Ivano Scarpellini e coordinata da Cristiana Suzzi, ha partecipato al Giubileo a Loreto, organizzato dai colleghi delle sedi Confartigianato di Pesaro e Ancona. Presente anche una rappresentanza di Ancos (associazione nazionale comunità sociali e sportive, nata nel 2002 per volontà dei soci Confartigianato).

La basilica della Santa Casa di Loreto è infatti una delle mete principali del Giubileo, essendo un luogo santo riconosciuto per l’indulgenza giubilare, insieme ad altre chiese minori all’interno del Santuario. Questo permette ai fedeli di ottenere l’indulgenza plenaria durante l’anno giubilare, partecipando alle celebrazioni e visitando le chiese designate.

Si è trattato di una giornata di intensa spiritualità per l’evento giubilare e condivisione, vissuta in un luogo simbolo della fede cristiana, dunque. Anap, associazione da sempre ispirata a valori cristiano cattolici e alla solidarietà, ha colto questa occasione per rinnovare il proprio impegno al servizio degli anziani e della comunità, nel solco della tradizione di Confartigianato.