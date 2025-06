Giubileo in danza a Sant’Agostino. Movimenti tra musica e solidarietà

Domani alle 20.30, la chiesa di Sant’Agostino ospiterà "Giubileo in Danza", un incontro tra spiritualità, arte e comunità mediato dal linguaggio universale del gesto danzato. È un evento promosso da Uisp Forlì-Cesena-settore Danza nell’ambito del Giubileo dello Sport, iniziativa internazionale della Chiesa cattolica dedicata all’anno della riconciliazione, del perdono e della pace.

La serata vedrà la partecipazione di scuole di danza di eccellenza, come Studio 524- Società Sportiva Dilettantistica di Cesena e Faenz’a Danza di Federica Zani. In programma un ampio repertorio che abbraccia danze accademiche (classica e contemporanea), danze sportive, popolari e di carattere, offrendo al pubblico un viaggio affascinante tra le molteplici espressioni artistiche del corpo in movimento. Un ruolo centrale sarà affidato ai giovani danzatori, testimoni del valore educativo dello sport e dell’impegno artistico condiviso con famiglie e comunità.

Guidato dal maestro Ivano Pollini, dirigente del settore Danza Uisp territoriale, e con la collaborazione di Giorgio Mordenti, esperto organizzatore di eventi coreutici internazionali, l’evento, nella suggestione del settecentesco tempio progettato dal Vanvitelli sarà un’emozionante celebrazione in cui musica e danza si fonderanno per dare voce ai valori universali di solidarietà, spiritualità e convivenza civile.

"Attraverso le performance artistiche, ‘Giubileo in Danza’ – sottolineano Pollini e Mordenti -, intende valorizzare il ruolo dello sport e dell’arte come strumenti di educazione, inclusione e crescita personale e si propone di favorire un’esperienza collettiva di riflessione e speranza, rafforzando il legame tra generazioni e promuovendo una cultura del rispetto, del dialogo e della pace. In un’epoca attraversata da tensioni sociali e culturali, la danza diventa così un ponte tra le persone e le differenze, uno strumento potente per costruire comunità inclusive e consapevoli; un messaggio universale di unità, gioia e impegno educativo".

L’iniziativa è patrocinata da importanti istituzioni, tra cui il Comune di Cesena – Assessorato allo Sport, la Regione Emilia-Romagna – Presidenza, il CONI Emilia-Romagna e Legacoop Romagna.

Raffaella Candoli