"Giudizio negativo sul bilancio, giunta senza un’idea di futuro"

"Il giudizio politico è negativo giustificato da innumerevole di ragioni, non ultima quella della continua rincorsa di Pd e maggioranza a definirsi sempre e comunque i migliori".

Il Gruppo Lega boccia il bilancio di previsione 2024-26 e l’aggiornamento al Dup: "Difficile capire – affermano i consiglieri – quale sia la mission che si è prefissata l’amministrazione che, in oltre quattro anni e mezzo, è stata capace di affermare tutto e il suo contrario. In realtà, il tanto decantato coinvolgimento dei cittadini è stato un bluff. Ma ciò che è mancato, e che tuttora non si trova, è l’idea di futuro, di sviluppo, di prospettiva per la città".