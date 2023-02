Giulia Giorgetti: a 30 anni in missione tra i ghiacci dell’estremo sud

Giulia Giorgetti in missione in Antartide

Cesena, 11 febbraio 2023 – C’e anche una sammaurese nel team di ricerca italiano che sulla nave rompighiaccio ‘Laura Bassi’ ha raggiunto la baia delle Balene, il punto più a sud mai toccato da una neve nell’Antartide. Giulia Giorgetti 30 anni, di San Mauro Pascoli, è ricercatrice al CNR di Bologna, laureata con 110 lode in Scienze Geologiche all’Università di Bologna e dal 2020 in forza all’Ismar - Cnr in ambito della geologia marina, dove svolge ricerca sui processi di ri-sedimentazione e caratterizzazione di ambienti deposizionali marini e lacustri attraverso l’analisi multidisciplinare di dati geofisici, micropaleontologici geochimici e sedimentologici. Si è imbarcata a dicembre con il team di ricerca nazionale sulla rompighiaccio Laura Bassi ed è una delle più giovani del gruppo.

La nave ‘Laura Bassi’ ha raggiunto, all’interno della Baia delle Balene, un sito a oggi inesplorato che si trova alla latitudine di 78° 44.280’ S, il punto più meridionale mai raggiunto nel Mare di Ross in Antartide, per effettuare importanti campionamenti previsti nell’ambito del progetto "Bioclever" (Biophysical coupling structuring the larval and juvenile fish community of the Ross Sea continental shelf: a multidisciplinary approach) coordinato dall’Istituto di scienze polari (Cnr-Isp) del Consiglio nazionale delle ricerche, grazie anche alla collaborazione dell’osservatorio marino Morsea (Università Parthenope). Grazie alle particolari condizioni del mare in quella zona libero dai ghiacci, i ricercatori italiani hanno già avviato un importante ciclo di studi e ricerche sull’ambiente e sulla fauna marina. I primi risultati dello studio dei parametri fisici dell’acqua marina (dalla superficie fino alla profondità prossima al fondale di 216m) hanno evidenziato la presenza di acqua particolarmente fredda e si confermano di grande importanza per lo studio della dinamica delle correnti nel Mare di Ross. Inoltre, una prima analisi del materiale prelevato dai ricercatori ha evidenziato un’elevata densità di stadi larvali e giovanili di specie ittiche, con la presenza di alcune varietà raramente osservate nel Mare di Ross oltre a elevate masse di alghe unicellulari che denotano grande produzione primaria e incoraggiano ulteriori ricerche.

A San Mauro Pascoli intanto arriva la proposta di un riconoscimento a questa giovane ricercatrice. Dice Simone Pascuzzi, consigliere comunale di minoranza: "Come piccola comunità dobbiamo essere orgogliosi del raggiungimento scientifico, accademico e professionale della nostra concittadina. Un vero esempio per i nostri giovani sammauresi, dove la dedizione, l’impegno, il sacrificio e lo studio portano al merito. Scriverò al sindaco affinché, nel prossimo consiglio comunale, possa essere invitata la giovane ricercatrice sammaurese Giulia Giorgetti affinchè possa descrivere la sua ricerca a bordo della Laura Bassi, il suo percorso accademico e professionale. E chiederò che per lei possa essere presa in seria considerazione l’assegnazione di un riconoscimento per merito accademico e scientifico".