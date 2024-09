Giunta dell’Unione, nuove deleghe. La squadra guidata da Monica Rossi

Nuovo assetto nella Giunta dell’Unione della Valle del Savio. A seguito delle elezioni comunali dell’8 e del 9 giugno scorsi, è stata ridefinita la Giunta dell’Unione della Valle del Savio, composta dai 6 sindaci dei Comuni partecipanti. Martedì 30 luglio il Consiglio dell’Unione ha eletto Monica Rossi presidente dell’Unione, mentre nella giornata del 14 agosto è stato nominato vicepresidente Enrico Salvi, sindaco di Verghereto.

Per concludere, sono state inoltre attribuite le deleghe agli assessori dell’Unione, come di seguito indicato: Enrico Cangini, sindaco di Sarsina, avrà competenze riguardanti le politiche finanziarie e il bilancio, la Stazione Unica Appaltante (SUA) e il personale; Enzo Lattuca, sindaco di Cesena, si occuperà di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, servizi sociali e coordinamento dello sportello facile territoriale. A Fabio Molari, sindaco di Montiano, sono state affidate le deleghe su protezione civile, politiche ambientali ed energetiche e attività relative alle funzioni conferite dal Comune di Montiano all’Unione.

Monica Rossi, sindaca di Mercato Saraceno e presidente dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio, ha mantenuto per sé le funzioni relative a servizi generali, progettazione europea, nazionale e regionale, ufficio di progettazione per interventi coordinati e di sviluppo, pianificazione strategica e partecipazione e statistica. A Enrico Salvi, sindaco di Verghereto e vicepresidente dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio, va la delega in materia di forestazione, raccolta funghi, taglio boschi. Enrico Spighi, Sindaco di Bagno di Romagna, avrà competenza sullo sportello unico attività produttive (SUAP), Marketing territoriale e turismo e Ufficio di piano.

Nel pomeriggio di ieri la nuova Giunta si è riunita a Cesena per fare il punto sulle delibere in programma.