Giunta, dopo tre anni ripartono gli incontri con i comitati di quartiere

Il sindaco Matteo Gozzoli e la giunta hanno organizzato un programma di incontri con tutti i comitati di quartiere, con un calendario di assemblee pubbliche aperte alla cittadinanza. Nelle intenzioni c’è la volontà di riprendere momenti di ascolto, dialogo e confronto, che per cause di forza maggiore (vedi l’emergenza sanitaria) non si tengono da tre anni. Quello impostato è un vero e proprio tour strutturato per cercare di raggiungere il maggior numero possibile di persone. Si comincerà domani alle 20.30, al Pala Madonnina, per i residenti della zona Madonnina-Santa Terasa. Il successivo appuntamento è fissato mercoledì 11 gennaio, sempre alle 20.30, nella sala del Cineteatro ’Letizia’ di Sala, dove saranno discussi i principali problemi della frazione di campagna dove vivono oltre 3mila salesi e dove verranno presentati anche i progetti più imminenti. Nella settimana seguente, lunedì 16 sarà la volta del Comitato di zona Valverde-Villamarina, dove i residenti e gli imprenditori titolari di attività in questo territorio, si riuniranno nella sala del Polo Scolastico in viale Litorale Marina, mentre mercoledì 18 i residenti nel quartiere Cesenatico centro e Boschetto incontreranno gli amministratori nella sala convegni del Museo della Marineria.

Martedì 24 gennaio l’appuntamento è a Bagnarola nella casa colonica ’Al Gelso’, mercoledì 25 gennaio incontro nella sala della parrocchia di Cannucceto, mentre i residenti e gli imprenditori di Ponente e Zadina si ritroveranno martedì 31 gennaio nella sede della Consulta del Volontariato. Martedì 7 febbraio invece il giro dei quartieri si concluderà nel salone del Circolo Arci di Borella per il Comitato di zona Villalta-Borella.

