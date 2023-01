Giunta e cittadini faccia a faccia, prosegue il tour nei quartieri

In questi giorni entra nel vivo il tour nei quartieri organizzato dall’Amministrazione comunale, in cui la Giunta incontra i cittadini. Il sindaco Matteo Gozzoli, la vicesindaco Lorena Fantozzi e tutti gli assessori, hanno già fatto visita nelle scorse due settimane ai cittadini del popoloso quartiere Madonnina Santa Teresa, della frazione di Sala, del Comitato di zona Valverde Villamarina e del quartiere Cesenatico Centro Boschetto. I prossimi appuntamento sono in calendario martedì 24 gennaio Bagnarola nella Casa colonica ’Al Gelso’, mercoledì 25 gennaio nella sala della parrocchia di Cannucceto, mentre i residenti e gli imprenditori di Ponente e Zadina si ritroveranno martedì 31 gennaio nella sede della Consulta del Volontariato; martedì 7 febbraio il giro dei quartieri si concluderà nel salone del Circolo Arci di Borella per il Comitato di zona Villalta-Borella.

Gli incontri rappresentano importanti occasioni per un faccia a faccia tra cittadini e amministratori, per parlare dei problemi dei rioni e cercare di trovare delle soluzioni. Inoltre la Giunta comunicherà in ciascun quartiere i lavori che sono in programma nel triennio 2023-2025, indicando le principali opere pubbliche in programma.

Il sindaco Matteo Gozzoli punta molto sugli incontri per avere un termometro dei residenti e degli operatori economici con interessi sul territorio: "Continuiamo il nostro giro che sta raccogliendo sempre una buona presenza della cittadinanza; voglio cogliere l’occasione per ringraziare i membri dei Comitati di zona che si sono impegnati per l’organizzazione e che sono un grande presidio di partecipazione attiva sul territorio di Cesenatico".

g.m.