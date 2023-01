Giunta in visita nel quartiere di Ponente

Questa sera, alle 21, nella sala in viale Battisti si terrà un incontro del quartiere Ponente-Zadina, organizzato dalla Giunta comunale e dal Comitato di zona, per discutere le soluzioni ai principali problemi della frazione a mare ed avere anche notizie sui progetti che interessano i residenti e gli imprenditori, come la riqualificazione del lungomare nella zona delle colonie, nell’ambito del progetto waterfront di cui dovrebbe partire il secondo stralcio dopo l’estate. All’incontro parteciperanno sindaco, vicesindaca e assessori.