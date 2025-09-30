Giuseppe a 95 anni corre ancora

Giuseppe Silvi, 95 anni il prossimo 12 ottobre, nato a Esanatoglia in provincia di Macerata, e dal Natale 1973 residente a Savignano nel quartiere Cesare, è un grande appassionato di podismo e ama ancora fare le gare amatoriali. Ha due figli, Milena e Paolo, è pensionato, vedovo di Anna Maria Pecchia che condivideva con lui la passione per le camminate. Giuseppe Silvi è iscritto alla Podistica Seven di cui è stato consigliere e per sei mesi anche presidente.

Quando ha iniziato a correre? "Nel 1986 a 54 anni quando lavoravo con l’Agip in centrale a Capanni. Con questa azienda ho fatto 36 anni dei quali 22 anni nella frazione di Capanni. Lì ho incontrato un collega di lavoro che si allenava e così iniziai anch’io ad appassionarmi alle camminate".

Perchè la passione per questo sport? "Per stare bene fisicamente. Adesso lo fanno tutti".

Quali sono state le corse più belle che ha fatto? "A Fidenza dove arrivai secondo nella campestre. Poi tante altre e mi sono iscritto alla Podistica Seven e ho partecipato a tutte le maratone del Rubicone e l’ultima gara che ho fatto nelle scorse settimane a Cesenatico con la gara dell’Alzheimer. Poi i medici mi hanno detto di tralasciare un attimo e oggi sono qui a fare servizio per la corsa della maratona del Rubicone".

Una corsa che non dimentica? "Lo scorso 27 luglio a Carpegna dove il sindaco mi ha premiato come primo podista romagnolo della mia età che ancora corre. Sono il più anziano di tutti che ancora fa le camminate come faccio io".

Sua moglie ha sempre corso con lei? "Sì, fin dall’inizio abbiamo sempre fatto le gare insieme. Poi però il 15 maggio 2013 è scomparsa e io sono rimasto da solo con l’affetto dei miei figli. E’ stata una grande camminatrice e mi ha sempre poi trascinato con lei".

Il ricordo più bello di 40 anni di podismo? "Trovarsi in compagnia con tanti amici, con lo sport e soprattutto con tanti giovani. Oggi vado ancora al mare ogni giorno a camminare facendo 5 o 6 chilometri".

Quante ore di allenamento fa ogni giorno? "Devo badare alla casa, farmi da mangiare, curare l’orto comunale e poi faccio una decina di chilometri, spesso sulla pista di atletica dello stadio comunale Giuseppe Capanni di Savignano. Prima facevo anche il nonno, ma ormai i nipoti sono grandi e una addirittura è andata in America a studiare".

Quando tornerà a correre? "Spero fra una settimana. I medici mi hanno detto di stare fermo, ma io non ce la faccio e ieri sabato 27 ho fatto comunque due chilometri".

Che consiglio dà ai giovani? "Di camminare e fare attività sportiva. Occorre fare movimento perchè fa bene alla salute e allunga la vita".