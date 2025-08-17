Giustizia e sicurezza, FdI in piazza per illustrare i provvedimenti

Fratelli d’Italia ha portato il suo cruciverba in riviera, per informare i cittadini sulle novità introdotte dal Governo di Giorgia Meloni sui temi della giustizia e della sicurezza. In piazza Andrea Costa, accolti da un centinaio di sostenitori e simpatizzanti, sono intervenuti il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami e la deputata Alice Buonguerrieri, il consigliere regionale Stefano Cavedagna, gli onorevoli Daniela Dondi e Andrea Mascaretti, il consigliere regionale Luca Pestelli, l’assessore del Comune di Forlì Luca Bartolini, il capogruppo in consiglio comunale a Cesenatico, Emilio Zarrelli, ed il coordinatore Sebastiano Padovan.

La Buonguerrieri e Bignami, in un clima ferragostano, sono intervenuti su due provvedimenti considerati in cima all’azione di governo: "La riforma della giustizia passa anche dall’impegno per scardinare una degenerazione patologica delle ’correnti’ e contestualmente liberare la magistratura dai rapporti malsani con la politica e scongiurare episodi come il caso Palamara. Sarà attuata finalmente la separazione delle carriere dei magistrati inquirenti e giudicanti, con la creazione di due Csm. Con il Decreto Sicurezza, noi di Fratelli d’Italia riaffermiamo ancora una volta che stiamo dalla parte della gente per bene e che rispetta le regole e i diritti altrui; la sicurezza è e continuerà ad essere una priorità del Governo Meloni".

Giacomo Mascellani