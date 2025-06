’Giustizia è sicurezza’, incontro con Delmastro

L’onorevole Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, parteciperà all’evento organizzato da Fratelli d’Italia venerdì presso il ristorante “Ca ad Pancot” in via Benzi a Cesena e dal titolo ’Giustizia è sicurezza’. All’iniziativa, che si svolgerà dalle 18 alle 20, interverrà anche il deputato e presidente provinciale FdI Alice Buonguerrieri. Introdurrà l’evento l’avvocato Silvia Zoli. A seguire, circa alle 20, sempre presso il ristorante “Ca ad Pancot”, la serata proseguirà con la cena estiva di Fratelli d’Italia, alla quale interverranno, portando i rispettivi saluti, anche Nicholas Pellegrini, coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale di Forlì Cesena, e il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Luca Pestelli. Saranno altresì presenti il vicesindaco di Forlì Vincenzo Bongiorno, gli assessori del Comune di Forlì Luca Bartolini ed Emanuela Bassi, il capogruppo FdI di Cesena Marco Casali e il coordinatore FdI di Cesena Gigliola Zuccali. "Oggi più che mai giustizia e sicurezza sono temi interconnessi: non c’è libertà senza sicurezza, non c’è sicurezza senza legalità – commenta il deputato Buonguerrieri -. Dopo anni di lassismo dei governi di sinistra sul tema sicurezza, con il governo Meloni si sceglie la strada dell’ordine, della legalità, della sicurezza per tutelare la gente per bene, l’Italia che lavora, che studia, produce, che rispetta le leggi e i diritti altrui".