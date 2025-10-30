"Giusto espellere dall’aula la capogruppo"

Sulla vicenda dell’espulsione dall’aula consiliare di Moira Pedrelli, capogruppo di minoranza di Gatteo, interviene il vicesindaco Deniel Casadei che l’altra sera presiedeva la seduta al posto del sindaco Roberto Pari. "La sessione straordinaria del consiglio non è stata convocata per motivi di urgenza, come strumentalmente lamentato dalla minoranza, bensì per la natura degli argomenti trattati – spiega Casadei parlando a nome della giunta – Il tutto nel pieno rispetto dei termini regolamentari, con oltre tre giorni di preavviso, come previsto, e senza alcuna dichiarazione di urgenza. Quest’ultima, infatti, avrebbe consentito di ridurre i tempi di convocazione a sole 24 ore: un’eventualità che non si è verificata. E paradossale che i consiglieri di minoranza non conoscano le minime regole di funzionamento del consiglio comunale". Poi Casadei parla della vicenda dell’espulsione: "Il provvedimento è stato adottato in stretta applicazione del regolamento del consiglio comunale, che stabilisce che gli interventi debbano attenersi ai punti all’ordine del giorno. Nonostante più richiami formali, la consigliera ha deciso di proseguire su temi del tutto estranei alla discussione, rendendo necessaria l’espulsione dalla seduta. Una decisione non è stata assunta con intento punitivo, ma per garantire il regolare e ordinato svolgimento dei lavori e tutelare il rispetto delle regole uguali per tutti". L’amministrazione comunale tiene a ribadire che il diritto di intervento e di espressione di tutti i consiglieri è sempre stato garantito. Continua Casadei: "In merito alle commissioni consiliari, si precisa che la loro convocazione è di prassi solo in presenza di argomenti che richiedano un esame preliminare o un diritto di iniziativa da parte dei consiglieri. Nel caso specifico, i due punti iscritti all’ordine del giorno non lo richiedevano. È opportuno rimarcare che durante la seduta tutti i consiglieri di opposizione hanno scelto di abbandonare l’aula, rinunciando così al confronto sugli argomenti all’ordine del giorno. Un comportamento che l’amministrazione ritiene sintomo di mancanza di disponibilità al dialogo e di arroganza istituzionale, in netto contrasto con il principio di responsabilità che dovrebbe guidare ogni rappresentante eletto. Lasciare l’aula significa sottrarsi al dibattito e negare ai cittadini la possibilità di ascoltare posizioni e proposte diverse, ovviamente da chi ne ha, in un momento che avrebbe richiesto presenza e contributo. L’amministrazione comunale di Gatteo conferma la propria volontà di garantire sempre libertà di espressione, correttezza procedurale e trasparenza amministrativa, nel rispetto del regolamento e della dignità delle istituzioni. Ogni decisione assunta è ispirata unicamente al principio di legalità e all’impegno costante per un confronto serio, costruttivo e rispettoso dei ruoli al servizio del nostro Comune".