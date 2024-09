Gli 80 anni della Liberazione con il comandante canadese

San Mauro Pascoli ha celebrato l’80° anniversario della Liberazione. Ieri mattina la comunità in piazza Mazzini ha ricordato una ricorrenza di grande importanza per la città. La giornata ha avuto inizio alle 9.30 nella sala del consiglio comunale dove è stato ricevuto dal sindaco Moris Guidi, assessori e consiglieri comunali, il colonnello Julien Richard addetto per la Difesa Canadese in Italia. Ha detto il sindaco Moris Guidi: "Ringrazio le forze armate canadesi, il Canada. San Mauro Pascoli non ha dimenticato l’aiuto prezioso dei canadesi in quei tragici giorni di 80 anni fa. San Mauro Pascoli era un paese ferito e viveva giorni terribili nazifascisti. Per fortuna nacque la Resistenza e tanti sono stati coloro che hanno dato la loro vita per la Pace e la Democrazia che fortunatamente ci accompagna tutt’oggi. La Liberazione di San Mauro Pascoli avvenne il 27 settembre 1944 e persero da noi la vita otto soldati canadesi e a loro dedichiamo una lapide commemorativa perchè grazie ai canadesi nacque la nuova era di San Mauro Pascoli". Ha aggiunto il colonnello: "Sono arrivato una settimana fa. E’ molto importante ricordare la storia, quello che è stato fatto, o meglio hanno fatto i nostri padri e nonni. Noi non dimentichiamo, così come avete fatto voi. Abbiamo combattuto contro l’odio e contro il razzismo per riportare la Pace. Per tutti noi nati in tempo di Pace le guerre che ci sono oggi sembrano lontane. Ma la tirannia non è mai lontana e non ripetiamo gli errori del passato". Il tutto preceduto in piazza Mazzini dall’esibizione della Banda "Amici della musica" e della Fanfara dei Bersaglieri di Ravenna che hanno aperto ufficialmente le commemorazioni. A seguire, ci sono stati gli interventi sul palco del sindaco Moris Guidi, del presidente dell’Anpi Forlì-Cesena Gianfranco Miro Gori e del colonnello Julien Richard, offrendo riflessioni sul profondo valore storico e simbolico di questa giornata. Il programma è proseguito con una parata fino alla Chiesolina della Madonna dell’Acqua, dove si è tenuta una cerimonia in memoria dei caduti sammauresi e canadesi durante la Seconda Guerra Mondiale e la liberazione del paese. E’ stata scoperta anche una lapide che ricorda gli otto soldati canadesi morti , benedetta dal parroco don Giampaolo Bernabini.

e.p.