Gli afro romagnoli fanno squadra: "Valorizziamo le nostre identità"

Afro Romagnoli unitevi! E’ l’esortazione di Sandra Gabriel, dinamica ed appassionata signora di origine nigeriana, sposata ad un italiano nato in Puglia e residente a Cesena con la sua famiglia per motivi di lavoro, madre di Isabella 6 anni (nata a Cesena) e di Riccardo 10 anni (nato a Lecce). Ma non è certo un grido di guerra, anzi. dall’alto della sua flessuosa statura Sandra Gabriel - afro romagnola Doc - guarda alla sua terra d’adozione con amore e progettualità di incontri. E ce n’è uno già in calendario: il 26 luglio dalle 17 al Fruttipapalina in cui "raccontare, valorizzare, promuovere le identità afro". Si parte per tempo poiché l’obiettivo è largo, Sandra non vuole chiamare a raccolta solo gli africani cesenati, ma tutti i coloro che si sono lasciati alla spalle il loro Paese africano per stabilirsi in Romagna.

Per questo, superando una precedente Associazione Italia-Nigeria, ha creato un’Aps (associazione di promozione sociale) fresca di varo e di cui è presidente, che ha nel nome l’identità (Afro Romagnoli Aps) e nel sottotitolo il suo programma "unità nella diversità". Non solo un richiamo per fare gruppo, dunque, ma per aprirsi, forti della propria identità, alla conoscenza della patria di adozione.

"Perché se non c’è conoscenza non c’è scambio e rispetto reciproco" dice Sandra Gabriel. E dice di più: "Ho notato che l’abbandono scolastico è molto alto tra i ragazzi africani di seconda generazione che abitano a Cesena e in Romagna. E’ un doppio problema, la rinuncia all’istruzione, strumento di libertà, e l’impossibilità per i genitori nati in Africa di connettersi con la realtà e la cultura che li ospita attraverso i propri figli che magari qui sono nati e meglio dovrebbero conoscere Cesena e la Romagna. Ci sono tanti ragazzi africani nati qui che non finiscono neppure le scuole medie, hanno problemi familiari e di identità e spesso non trovano nessuno che dia loro un consiglio.

Eppure ce ne sono tanti che hanno talenti da valorizzare". "Nella nostra Aps ci sono uomini, donne e giovani - afferma Sandra Gabriel -. Il mio vicepresidente, infatti, ha 18 anni. E’ dai giovani che sono nati qui, infatti, che ci aspettiamo contributi". Intanto è partito il battage per rimpinguare l’associazione e creare un vero e proprio punto di riferimento, coinvolgendo scuole e chiese, per tutti coloro che hanno un qualche legame familiare con l’Africa. Africa nera sostanzialmente ma non sono esclusi i paesi nordafricani.

E non sono pochi i residente africani a Cesena. L’Istat dice che sono il 29,89 per cento (2.839 persone) dei 9.499 stranieri qui registrati come residenti che, a loro volta, compongono il 9,9 per cento della popolazione cesenate totale. La comunità di provenienza africana più consistente è rappresentata dal Marocco (835 residenti), segue la Nigeria (474), la Tunisia (451), il Senegal (367), l’Algeria (172), la Costa d’Avorio (114). A seguire altri 26 paesi africani. Con una presenza che resta in equilibrio pur con un leggero calo.