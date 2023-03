Gli agenti salgono in cattedra I bimbi dell’asilo della Fiorita a lezione di sicurezza stradale

Dall’asilo al Comando di Polizia Locale per una lezione di educazione stradale. Nei giorni scorsi, 25 bambine e bambini della scuola materna della Fiorita, accompagnati dai loro educatori, hanno visitato il Comando di via Dell’Amore. Un’iniziativa per sensibilizzare, sin dalla tenera età, all’attenzione e al rispetto delle regole.

Durante la mattina, gli agenti hanno mostrato ai giovani ospiti il funzionamento degli uffici concentrandosi principalmente sul Codice della Strada, sulle attività svolte dalle pattuglie sul territorio e sul ruolo dei pedoni nel contesto stradale. L’esclusiva lezione è poi terminata negli spazi esterni della sede con un sopralluogo sul veicolo utilizzato dagli agenti per il rilevamento degli incidenti stradali. "Occasioni come questa – commenta l’assessore Luca Ferrini – sono di particolare importanza perché avvicinano i più piccoli a temi centrali come quelli della legalità, della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. Questa visita si colloca in un più ampio ventaglio di iniziative rivolte al mondo della scuola e all’interno dei progetti promossi e sviluppati dalla nostra Polizia Locale, sempre molto attenta al territorio e alla comunità di riferimento. Ringrazio per questo i nostri agenti che con professionalità, dedizione e un approccio anche ludico, hanno illustrato alle bambine e ai bambini le nozioni base del Codice della strada, la segnaletica stradale, la figura dell’agente e le diverse modalità del trasporto".

I piccoli ospiti hanno risposto con entusiasmo alla gita speciale ponendo domande e ammirando con curiosità le strumentazioni tecniche utilizzate dagli agenti e le loro uniformi.

L’iniziativa vedrà un seguito nella giornata di lunedì 3 aprile con un’uscita in bicicletta che coinvolgerà i più piccoli, i loro genitori e il personale del Comando.