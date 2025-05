Gli albergatori di Bellavita creano un cocktail per l’estate

Bellavita, il consorzio di albergatori di Cesenatico, ha ideato un nuovo cocktail per l’estate 2025. A crearlo è la Premiata Officina Lugaresi, che punta a celebrare il proprio legame con la Romagna e la sua vocazione all’ospitalità. Il cocktail è stato ideato in collaborazione con Federico Mastellari di Drink Factory. La ricetta di Bellavita ha come ingredienti Gin Primo, che è un distillato artigianale al sale di Romagna, Aperol, lime fresco e cedrata. Il risultato è un drink perfetto per un aperitivo al tramonto.