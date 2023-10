Gli allievi del ‘Maderna’ aprono la stagione con l’opera lirica ‘Gianni Schicchi’

La trentennale tradizione di far aprire ad un’opera lirica prodotta dal Conservatorio Maderna la stagione teatrale del Bonci è rispettata. Sabato alle 21, ad ingresso gratuito, andrà in scena "Gianni Schicchi", opera comica in un atto di Giovacchino Forzano e musiche di Giacomo Puccini. Il cast è composto pressoché interamente da allievi del Maderna, sia per il canto che per l’orchestra, così come si devono scenografie e costumi e allestimento alla progettazione e realizzazione di studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, corso del Teatro d’opera e spettacolo musicale, sotto la guida del docente Marcello Morresi. "Ma non si tratta – sottolinea la direttore del Conservatorio, Laura Pistolesi -, di un saggio ‘scolastico’, quanto piuttosto di un’occasione di straordinaria valenza per mettere a frutto l’aspetto formativo della nostra Istituzione culturale. Uno sforzo economico importante, dal costo di circa 40mila euro, che usufruisce di un contributo del Comune che pure mette a disposizione un teatro di tradizione e di grande bellezza per alcune settimane di prove prima del debutto. E, che evidenzia come il Conservatorio cesenate sia appetito da allievi provenienti non solo da varie città d’Italia, ma da varie parti del mondo, prova ne sia il fatto che l’interprete principale Sundet Baigozhin è kazako, il ruolo della giovane Lauretta è affidato a Fatma Caka, turca, mentre il suo amato Rinuccio, Guo Haiyang è cinese. Ma, sia nel cast dei cantanti che in orchestra si contano giovani stranieri, tra brasiliani, spagnoli, russi, ucraini, azerbaigiani, cinesi". "Il Maderna – precisa il regista Stefano Vizioli – è l’unico Conservatorio italiano a produrre opere liriche. Lavorare con dei giovani studenti è per le una sfida esaltante; è una responsabilità favorire il loro rapporto con l’approccio alla magia della macchina scenica, richiede attenzione alla loro integrità psico-fisica". "Dietro un allestimento teatrale impegnativo come un’opera lirica – aggiunge Marcello Morresi – c’è una sinergia tra le tante figure e i vari aspetti dell’impresa scenica. L’allestimento in un vero teatro consente di passare dalla teoria alla pratica e di imparare da tutti, compresi gli attrezzisti del Bonc". Rispetto al libretto originale il "Gianni Schicchi" del Maderna ambienta l’azione sì a Firenze, ma sposta i tempi dal 1299 a quelli più vicini a noi, tra gli anni ’40 e i ’60. La trama: a casa Donati i parenti interessati al suo patrimonio ‘piangono’ la morte di Buoso, che ha deciso di destinare i propri beni ai frati. Il giovane e spiantato Rinuccio, nipote di Buoso e innamorato di Lauretta propone di interpellare il padre di lei Gianni Schicchi, noto per la sua scaltrezza di villano. L’uomo, sfidando la legge che prevede il taglio della mano, si sostituirà al morto davanti al notaio, dettando un nuovo testamento e, beffando tutti si intesterà l’eredità, la casa e scaccerà i parenti voraci benedicendo i due fidanzati. Gianni Schicchi chiederà perdono al pubblico invocando un’ attenuante alla propria colpa costatagli la dannazione nell’Inferno di Dante.