Gli alluvionati alla premier: "Basta con la burocrazia. Rimborsate anche i mobili"

Prima dell’incontro in municipio, all’arrivo all’’aeroporto di Forlì Giorgia Meloni e il generale Francesco Paolo Figliuolo hanno incontrato i rappresentanti dei comitati alluvionati e franati della Romagna Alessandra Bucchi, Mauro Mazzotti e Martino Pioggia.

"Il viceministro Galeazzo Bignami e l’onorevole Alice Buonguerrieri ci hanno segnalato che c’era la possibilità di fare l’incontro e ci siamo precipitati in aeroporto dove Giorgia Meloni doveva aspettare Ursula Von Der Leyen - ci ha detto Mauro Mazzotti del Comitato alluvionati e Franati del Cesenate -. Abbiamo trovato grande disponibilità nei nostri confronti, Giorgia Meloni ha letto con attenzione il documento che avevamo preparato, ci ha chiesto alcune delucidazioni e ci ha detto che manterrà i contatti con noi attraverso la struttura commissariale".

Pensate sia solo una frase di circostanza o un impregno concreto?

"Un impegno concreto, tant’è vero che già domani (oggi, per chi legge) avremo una riunione operativa a Cesena col tenente colonnello Vincenzo Martella, braccio destro del generale Figliuolo. Vi parteciperanno tutti i comitati della Romagna".

Cosa avete chiesto al Governo e al commissario Figliuolo?

“Essenzialmente due cose - risponde Martino Pioggia del Comitato Valle dell’Idice: snellimento delle procedure burocratiche per ottenere i risarcimenti e attenzione al territorio. Per esempio la piattaforma informatica Sfinge, messa a disposizione dalla Regione, per un mese non ha funzionato, c’erano dei passaggi contorti che nessuno riusciva a superare; ora, finalmente, le cose sono migliorate, ma la burocrazia è ancora troppa. Per quel che riguarda il territorio non basta ripristinare le condizioni dei fiumi e delle colline che c’erano prima dell’alluvione, bisogna fare in modo che uno scempio del genere non possa più accadere".

Tra le lamentele più frequenti degli alluvionati c’è la mancanza dei rimborsi per i mobili, un problema che per molti va oltre quello dei danni alle strutture murarie...

"Abbiamo posto anche questo problema - ci ha spiegato Alessandra Bucchi del comitato Vittime del fango di Forlì - e ci hanno risposto che stanno sciogliendo anche questo nodo, ci sono diverse opzioni per il rimborso".

In effetti sarebbero allo studio due possibilità: elargire il risarcimento attraverso il credito d’imposta oppure con un rimborso a forfait.