Gli alunni di Capannaguzzo insieme dopo 70 anni

Un gruppo di Capannaguzzo, tutti nati lo stesso anno, si è ritrovato dopo 70 anni per festeggiare tutti insieme questo importante traguardo. Oggi come oggi è difficile pensare che così tante persone si ritrovino dopo così tanto tempo nello stesso posto; dopo aver frequentato la prima elementare tutti insieme, le vite negli anni si sono divise ma la voglia di ritrovare le radici e i coscritti non si è assopita negli anni. Così grazie all’iniziativa di alcuni, sono riusciti a rintracciare tutta la prima elementare e ritrovarsi a festeggiare tutti insieme è stata davvero una bella emozione. La reunion si è svolta a Ca’ Marcella ad Ardiano.