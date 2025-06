Gli alunni di Villamarina si prendono la scena a teatro

E’ stata una grande giornata ricca di entusiasmo e partecipazione, quella vissuta al Teatro Comunale di Cesenatico, dove gli alunni della scuola elementare di Villamarina si sono esibiti con grande energia nell’ambito del Progetto Teatro. È un’iniziativa che ha visto protagonisti i bambini, capaci di emozionare il pubblico con uno spettacolo coinvolgente, frutto di settimane di impegno, creatività e passione. Il progetto, pensato per avvicinare i più piccoli all’arte scenica e ai linguaggi espressivi, è stato finanziato con grande generosità dalle volontarie e dai volontari dall’Associazione della Scuola Vecchia di Villamarina, che hanno reso possibile questa esperienza formativa. "Siamo molto soddisfatti – dice la docente Patrizia Gregori, vicepreside dell’istituto – e ringraziamo gli esperti che hanno accompagnato e guidato i bambini in questo percorso, che sono Ivano Pollini per la cura delle coreografie e dei balli, Silvia Dall’Ara per la sua regia attenta e appassionata, Eleonora Mazzotti per il lavoro sul canto e la preparazione vocale, Marco Moretti per l’insegnamento della recitazione, Mattia Bartoletti Stella e Silvia Frani, la quale ha seguito con grande dedizione la realizzazione dello spettacolo Grease, interpretato dai bambini delle classi quinte". Lo spettacolo ha saputo unire momenti di divertimento e riflessione, mettendo in luce le potenzialità artistiche dei bambini e il valore del lavoro di squadra. Gli applausi calorosi al termine della rappresentazione, hanno confermato il successo dell’evento, che ha lasciato nel cuore di tutti, grandi e piccoli, il segno di una giornata indimenticabile.

g.m.