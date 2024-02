Gli alunni ’interrogano’ la loro insegnante: "Energie rinnovabili e risparmio delle risorse"

Dopo aver riflettuto sui concetti di uso e abuso delle risorse ambientali (come le fonti di energia), ma anche delle risorse umane (come, ad esempio, la pazienza di una mamma o di un amico) e sulla differenza tra comportamenti sostenibili e non sostenibili in prospettiva futura, gli alunni della I E hanno chiesto alla loro docente di scienze cosa si possa fare per fronteggiare l’emergenza ambientale. Secondo la prof.ssa Camilla Simonetto sono già stati fatti molti passi avanti attraverso la raccolta differenziata, ma bisogna puntare con decisione sull’utilizzo di energie rinnovabili e sul risparmio di risorse preziose, come l’acqua. La docente è una grande ammiratrice del movimento ambientalista che, guidato da Greta Thunberg, negli ultimi anni sta coinvolgendo moltissimi giovani europei: "è bello che i giovani si appassionino alla questione ambientale perché la tutela dell’ambiente e il contrasto dell’inquinamento saranno fattori decisivi per il loro futuro – sostiene la professoressa – ed è bello che a guidare il movimento sia una figura come quella di Greta che, così giovane, potrebbe fare presa maggiormente sulle nuove generazioni". Dobbiamo assolutamente darci da fare per migliorare le cose: "Anche voi – dice la prof – tra qualche mese, sarete protagonisti di un progetto sulla germinazione del seme, verrete incaricati di seminare una piantina per poi prendervene cura".