Gli amici del bar del ‘Borghetto’ di nuovo insieme dopo 40 anni

Gli anni passano ma la voglia di incontrarsi resta. Il ‘Borghetto’ di Cesena è stato il punto di ritrovo di molte persone negli anni Settanta/Ottanta sino alla chiusura del bar; un tempo testimone di amori e di scontri, con il passare degli anni è stato accantonato ma non dimenticato e dopo una vita lontani la compagnia del bar del Borghetto si è ritrovata. Quaranta persone con la voglia di sorridersi sono andate a cena Al Vecchio Trebbo a Polenta di Bertinoro insieme, per recuperare gli anni passati. E accipicchia se ne sono passati. Una vita intera. Eppure nessun rammarico, solo la voglia di raccontarsi e ascoltare. Certo, a fine serata ognuno è tornato alla propria vita. Ma ognuno con un ricordo in più.

