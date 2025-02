Gli amici della musica trovano casa

A Cesena nasce la ’Casa degli Amici della Musica’, uno spazio che non solo accoglie cinque associazioni del territorio che organizzano eventi musicali e fanno formazione per giovani musicisti e cantanti, ma che si propone di fare rete per favorire e promuovere la cultura musicale in città e non solo. L’inaugurazione della sede, in via Aldini 30 (all’ingresso della storica Valdoca), è fissata per domenica dalle 15, aperta al pubblico, e con schermo-video esterno, per consentire di seguire lo spettacolo offerto, qualora la capienza della sala, che ampia non è, non riuscisse a contenere tutti gli intervenuti. Il taglio del nastro avverrà alla presenza dell’assessore alla Cultura Camillo Acerbi; seguirà un concerto musicale che, nel corso di ben 4 ore, vedrà l‘esibizione di oltre 30 musicisti e cantanti del territorio: dalle cantanti liriche Camilla Pacchierini e Vera Della Scala, al basso Roberto Gentili, Tito Ciccarese al flauto, le pianiste Pia Zanca e Barbara Amaduzzi, Elisabetta Canziani al violoncello.

Il nuovo punto di riferimento per gli amanti della musica è in realtà la sede storica degli Amici della Musica "Alessandro Bonci" che la gestisce dal 1975 e che continuerà ad occuparne gli spazi. "Amici della musica", che da 45 anni organizza la rassegna "Sere d’estate" al chiostro di San Francesco è custode del prestigioso Archivio musicale ‘Giorgio Foschi’, che fu presidente dell’associazione, e che rappresenta un patrimonio tra vinili, rare registrazioni, foto, manifesti, spartiti, di inestimabile valore per studiosi e musicisti. Tale sarà accolto nella nuova casa recentemente ammodernata che si apre ad una cordata di altre 4 associazioni: l’Accademia N.O.T.A. Music, l’Associazione Magicamente Mozart, l’Associazione Coro Enchiriadis e l’Associazione Marietta Alboni.

"È un progetto nato per valorizzare la cultura musicale, creare uno spazio di incontro e crescita per artisti e appassionati, ma per dare anche – sottolinea Bruno Benvenuti, presidente degli Amici della musica ‘Bonci’ – alla nostra associazione di lungo corso, un ulteriore e innovativo impulso alla propria attività collaborando con le associazioni coinvolte, con l’obiettivo di offrire un ambiente stimolante per lo studio, la pratica e la diffusione della musica. Questo nuovo spazio sarà dedicato a iniziative culturali, corsi di formazione, concerti e incontri per tutti gli appassionati della quinta arte". Si individuano nuove attività formative, tra cui un’opera-studio, ovvero la progettazione e l’allestimento di un’opera lirica, nonché programmi dedicati alla formazione allo strumento del pianoforte, nel canto, lirico e non, offrendo opportunità di crescita e perfezionamento per studenti e professionisti del settore.

Raffaella Candoli