Gli anarchici romagnoli nell’incontro con Miro Gori

La sezione di Cesenatico dell’Anpi presenta l’ultimo libro di Gianfranco Miro Gori dal titolo ’Ceppo e mannaia’, sulla storia degli anarchici e dei rivoluzionari romagnoli nel mondo. L’appuntamento è domani alle 16.45 nella sala convegni del Museo della Marineria. L’opera racconta la vita di 13 anarchici romagnoli, da Felice Orsini al partigiano Silvio Corbari, passando per Andrea Costa, Amilcare Cipriani, Armando Borghi ed altri, e si intreccia con la storia dei maggiori esponenti dell’anarchismo internazionale. Il titolo altro non è che il saluto usato dagli anarchici in Romagna alla fine dell’800. Si riporta il calendario indietro sino al 1872, quando a Rimini si tenne il congresso di fondazione dell’Internazionale dei lavoratori in Italia. Il movimento nacque nel segno di Michail Aleksandrovic Bakunin, l’anarchico, filosofo e rivoluzionario russo, considerato uno dei fondatori dell’anarchismo moderno, elaborando la sua teoria della rivoluzione basata sull’individuazione dello Stato come principale strumento dell’oppressione di classe. Dopo i saluti di Cinzia Buscherini, presidente dell’Anpi di Cesenatico, interverrà Silla Bucci, segretaria generale della Camera del Lavoro di Cesena. A seguire Mino Savadori dialogherà con l’autore. Nel corso dell’incontro ci saranno anche gli interventi musicali del Coro Spontaneo Individualista di Santarcangelo.

g.m.