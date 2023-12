Gli angeli della ’Misericordia’: "In prima linea da Cesena all’Ucraina"

Sono andati in Ucraina a consegnare aiuti umanitari, si sono arrampicati lungo i tornanti delle strade franate per raggiungere e portare in salvo la popolazione rimasta isolata e in più ogni giorno scortano anziani, malati e persone fragili negli ospedali e negli ambulatori medici, fornendo aiuto, supporto e speranze. I libretti per assegni sono la merce sbagliata per provare a ripagare l’impegno e la dedizione di chi dedica il suo tempo e le sue energie ad aiutare gli altri. Come i volontari della Misericordia della Valle del Savio, una delle realtà che sono raccontate nelle pagine del calendario che il Resto del Carlino distribuirà gratuitamente ai lettori che acquisteranno l’edizione cesenate del quotidiano in edicola il 30 dicembre. "Siamo nati nel 2008 – raccontano gli operatori dalla loro sede di Borello, tra il telefono che non smette di suonare e le agende aperte nella pianificazione dei prossimi turni di intervento – radicandoci in fretta in un territorio col quale viviamo in simbiosi, arrivando a contare un centinaio di soci, dei quali circa venti sono pienamente operativi, in grado di intervenire rispondendo con tempestività alle richieste di aiuto". La lista di ‘competenze’ è davvero ampia e spazia dai settori di protezione civile a quelli degli aiuti umanitari, senza dimenticare gli ambiti sociali e assistenziali. "Durante l’alluvione e nelle settimane immediatamente successive abbiamo partecipato attivamente alla macchina dei soccorsi, occupandoci di svariati aspetti, da quelli più prettamente logistici, a quelli strettamente operativi. Il nostro territorio è ovviamente in cima alla lista delle priorità, ma guardiamo anche oltre, come dimostrano per esempio i cinque viaggi che abbiamo effettuato in Ucraina durante questi anni di guerra per sostenere la popolazione costretta a vivere sotto le bombe. Tra poco ripartiremo e lo faremo grazie a una rete solidale fatta di tante persone e aziende sempre pronte a dare il loro contributo verso chi soffre. Una responsabilità in più per noi, che operiamo costantemente con l’intento di capitalizzare al meglio ogni risorsa a disposizione. Perché sappiamo come ogni sorriso in più che riusciamo a regalare possa cambiare una vita. Quella del nonno che vive solo, a due passi da casa nostra, come quella della famiglia sfollata a causa delle bombe cadute alle porte dell’Europa".

