"Gli animali al bar sono educatissimi"

Carlotta Bazzocchi è la titolare del bar ristorante Margò, dove è sempre possibile andare a pranzo anche con il proprio amico a quattro zampe. "Nel nostro ristorante accettiamo ben volentieri i cani. Di solito i cani che entrano nel locale sono già addestrati e capaci di stare in un contesto con altre persone, come è quello del ristorante. Sono assolutamente favorevole al portare i propri amici a quattro zampe al ristorante con sé. A volte i cani sono anche più educati delle persone. Per legge gli animali possono entrare nei locali pubblici, a meno che un ristoratore non lo vieti con un cartello. Nel nostro locale vengono diversi cani, soprattutto per la colazione alla mattina. E sono sempre cani educati".