Gli anniversari di Serra e Moretti

La Biblioteca Malatestiana di Cesena e Casa Moretti di Cesenatico uniscono le forze nell’ambito delle celebrazioni programmate a 140 anni dalla nascita di Marino Moretti e a 110 dalla morte di Renato Serra. A questo proposito domani alle 17 nell’Aula Magna della Malatestiana si terrà la presentazione del volume ‘Renato Serra. Esame di coscienza di un letterato’ (Edizioni d’arte Giampiero Guerri). Al centro dell’evento ci saranno le due massime figure letterarie della Romagna, oltre che la storica amicizia che unisce Cesena a Cesenatico.

Dopo i saluti dei sindaci di Cesena, Enzo Lattuca, e di Cesenatico, Matteo Gozzoli, del presidente di Orogel Bruno Piraccini, interverranno Renzo Cremante (Tra Renato Serra e Marino Moretti), Marino Biondi (Sull’Esame di Serra 1915-2025) e Giampiero Guerri (Come nasce un libro d’artista), coordinati dal Direttore scientifico della Biblioteca Malatestiana, Paolo Zanfini. Gli speciali anniversari sono stati onorati dal Comune di Cesenatico grazie al sostegno fondamentale della Fondazione Fruttadoro Orogel, che ha commissionato all’artista Giampiero Guerri una speciale edizione in dieci esemplari dell’‘Esame di coscienza di un letterato’ di Renato Serra per il Premio biennale per la filologia, la storia e la critica nell’ambito della Letteratura Italiana organizzato da Casa Moretti, giunto quest’anno alla XVII edizione.