Gli ‘Antieroici’ di Alan Gattamorta in mostra sul web

Sul sito antologico www.alangattamorta.it, il pittore Alan Gattamorta di Cesenatico presenta una nuova rassegna di 20 acrilici su carta, titolata ’Antieroici’. L’artista propone una selezione di opere recenti, ispirata a persone che puliscono delle vetrate, in alcune c’è un cane e in un’altra una persona con le stampelle. La mostra è visitabile on line sino al 23 aprile. "Al posto di antieroici, avrei preferito titolare ‘più antieroici del solito’, ma è un titolo troppo lungo. In ogni caso, quell’antieroico non definisce la mia poetica ma la circoscrive soltanto; infatti di ‘anti’ non ce ne è nemmeno mezzo".