Gli artisti del presepe: "Lavoriamo tutto l’anno per mettere in scena le nostre Natività"

Allestire presepi è un’arte. Un’arte che riguarda il talento di chi si mette all’opera e l’immensità dei protagonisti al centro della scena. Allestire presepi è una questione di fede. Spesso, ma non sempre. Di certo è una questione di emozioni suscitate in chi, almeno per qualche minuto, resta rapito davanti a immagini che rievocano ricordi ed emozioni. Nella stragrande maggioranza dei casi accompagnati da sorrisi. Parlare di presepi a Cesena significa per forza citare il nome della famiglia Gualtieri, che da decenni è impegnata in questo tipo di attività, a beneficio delle decine di migliaia di persone che hanno osservato i loro capolavori.

Marco Gualtieri, quest’anno avete curato quattro allestimenti in zona.

"All’interno della Rocca di Montiano, nel centro storico di Santarcangelo, nella cripta del duomo di Cesena e nella sala Ilario Fioravanti di Longiano. Sempre a Longiano inoltre aiutiamo i religiosi del santuario ad allestire la loro rappresentazione della Natività".

Quest’anno c’è un filo conduttore?

"Ricorrono gli 800 anni dalla rappresentazione del primo presepe: lo fece San Francesco, a Greccio. Chi visiterà i nostri presepi in questi giorni troverà sempre un riferimento al santo di Assisi. Ovviamente in scenari diversi".

Quanto tempo serve per allestire un presepe?

"Qualche settimana per il montaggio nella location, tutto l’anno per farsi trovare pronti. Abbiamo 150 personaggi di grandi dimensioni dotati di meccanismi meccanici e non so più quante statue. Ogni personaggio ha un ‘guardaroba’ di almeno tre abiti personali, che confeziona mia sorella Caterina e che vengono poi ciclicamente sostituiti. Caterina scrive anche i testi di accompagnamento, sincronizzati con le scene".

Dove è nata la passione?

"Io e mia sorella eravamo due bambini, rapiti dal fascino del lavoro di nostro padre Quarto. Abbiamo pian piano cominciato ad affinarlo. Lui era il maestro della meccanica. Da quando ci ha lasciati, quel compito ora è passato a me. Ormai siamo veterani… Abbiamo allestito anche in Vaticano".

Migliaia di visitatori, tantissimi apprezzamenti da parte del pubblico, cattolico e non, eppure negli ultimi anni non vi è stato concessa la possibilità di allestire la vostra Natività negli spazi della galleria Pescheria.

"Non voglio parlare dell’argomento. Tanto più in tono polemico. Ognuno fa le sue scelte. L’assessore alla cultura Carlo Verona aveva ricevuto la nostra proposta e, via mail, la ha respinta. Tutto qui. E’ un peccato, era una rappresentazione che attirava tantissimo pubblico, realizzata con impalcature senza precedenti, molto apprezzata. Ma è giusto voltare pagina".

Restando ai dati di fatto, il 25 dicembre è un giorno festivo per una sola, inequivocabile, ragione. A prescindere dalla fede di ognuno. Visitare i presepi è ancora un’opzione gettonata?

"Molto, per fortuna. Durante le festività sono tantissime le persone che decidono di prendersi un momento per fermarsi a guardare una Natività. E’ un messaggio di speranza, un tuffo nei ricordi degli adulti di oggi che erano i bambini di ieri. Un’emozione che rasserena lo spirito".