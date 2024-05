Gli artisti italiani in coro: "Solidarietà". A Gatteo Mare torna la nazionale cantanti

Torna a Gatteo Mare, per la terza volta, la Nazionale Cantanti, martedì 14 e mercoledì 15 maggio. Scenderà in campo allo Stadio Comunale alle 16 in un quadrangolare per aggiudicarsi la ’Adriatica Cup 2024’.

La due giorni vedrà il presidente e capitano Enrico Ruggeri, il vice presidente Paolo Vallesi e il mister Sandro Giacobbe formare, per l’occasione, due squadre di otto cantanti che disputeranno la ’Adriatica Cup 2024’con altre due squadre. L’evento voluto fortemente dal general manager della Nic Gian Luca Pecchini e da Moreno il Biondo ha visto immediatamente la risposta di Il Tre, Maninni, Moreno Donadoni, Sergej, Cricca, Crytical, Ubaldo Pantani, Niveo, Antonio Orefice, Francesco da Vinci, Guglielmo, Andrea Galderisi, Massimiliano Varrese e altre sorprese.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Gatteo Mare Turismo con il patrocinio del Comune di Gatteo, il sostegno economico di RomagnaBanca Credito Cooperativo e il supporto logistico della Asd Gatteo Mare.

"È un’iniziativa importante - commenta Moreno il Biondo - alla quale teniamo davvero molto. Lo spirito è fare squadra, con orgoglio, attorno ai colori della nostra Gatteo. Non solo giocare, ma anche essere presenti come tifosi ha un significato importante. Invito tutti a essere presenti e partecipi a questa bella iniziativa".

La Nazionale italiana cantanti è stata fondata ufficialmente nel 1981, ma ha radici più antiche e ha anticipato in un certo senso i grandi progetti benefici del rock mondiale come il Live Aid.

Se la Nazionale Cantanti è arrivata così lontano, oltre che di tutti i cantanti che le hanno dedicato il proprio tempo e impegno, il merito è anche del General Manager Gian Luca Pecchini che da oltre 40 anni è al timone della Nic.

La Nazionale cantanti ha riempito gli stati di tutta Italia anche grazie agli ’avversari’ che hanno giocato e sostenuto la stessa causa. L’impegno associazionistico è aumentato con il passare del tempo e così sono cresciute anche le donazioni e i gruppi associazionistici di riferimento e dato un impulso alla crescita del volontariato in Italia. Givova, azienda italiana e leader del settore è compagna di viaggio da sempre della Nazionale Cantanti, in campo e fuori nell’impegno di solidarietà, ha dato inizio di una nuova era della Nic con l’ingresso dello streetwear, grazie alla forte identità del brand Givova.