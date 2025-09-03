Gli ’Atlanti’ di Guerri: "Le mie città in rovina"

Da venerdì 5, con inaugurazione alle 18, e fino al 19 settembre, alla Galleria del Ridotto, sono in mostra le opere di Federico Guerri, raccolte sotto il titolo "Atlanti". L’esposizione, a cura di Mattia Lapperier, raccoglie una serie di vedute urbane dell’artista cesenate che da anni esplora, in maniera suggestiva e personalissima, la rappresentazione del paesaggio, attraverso la distanza dello sguardo. Le sue città, costruite con un tratto essenziale, si offrono come trame di linee, reticoli, vuoti e macchie, a metà strada tra mappa e immaginazione.Non vi compaiono figure umane. Ispirandosi alle antiche vedute a volo d’uccello, tipiche dell’antica cartografia, Guerri restituisce visioni sospese, cariche di memorie e fragilità. "Guerri – sottolinea Mattia Lapperier-, ha individuato in un segno che egli stesso definisce ‘a bastoncino’ ( un segno minimale: micro-rettangoli o segmenti grafici), una grammatica essenziale su cui impostare il lavoro. Si tratta di una linea chiusa, tracciata a grafite, che nella sua ripetizione e giustapposizione, conferisce forma e struttura all’intera composizione. Guerri, le ‘sue’ città sono piuttosto singolari, incomplete, distrutte, evanescenti."Ho sempre custodito il gusto della rovina quale retaggio del Romanticismo. Sono paesaggi immaginari, visioni che contengono l’ambiguità della costruzione e distruzione. D’altra parte in Accademia ho studiato scultura, che rappresenta il mio primo approccio all’arte, per cui ho un particolare rapporto con lo spazio, la dimensione, la composizione". Perché i paesaggi sono ritratti dall’alto? "Per osservare da un punto di vista diverso da quello tradizionale. Lontano dall’orizzonte terreno si percepisce la condizione della fragilità umana". Ma c’è un’estetica della rovina? "La rovina, quella autentica delle guerre, dei disastri ecologici, mi fa pensare che natura ed altri eventi attribuibili all’uomo, possono produrre effetti più devastanti, ma anche stupefacenti, di quanto la mia matita possa generare in maniera immaginaria. Dunque, il mio vuole essere un monito sulla vulnerabilità del paesaggio, sulla sua minaccia di un imminente disfacimento; un appello alla consapevolezza, al rispetto e alla cura di quella fragilità che ne costituisce l’essenza più autentica".