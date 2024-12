"Gli autobus sono troppo pieni"

Yehor Yaroslavsky è uno studente della scuola superiore e prende l’autobus dalla stazione per recarsi a casa. "Frequento l’istituto Macrelli e prendo tutti i giorni l’autobus. Il servizio è buono ma spesso e volentieri vedo che tanta gente non riesce a entrare nell’autobus perché troppo pieno e i conducenti lasciano i passeggeri a piedi. Sono autobus troppo pieni soprattutto nell’ora di punta. Per fortuna non sono mai arrivato in ritardo a scuola per colpa dell’autobus anche se ho rischiato diverse volte di rimanere a piedi. Penso che bisognerebbe migliorare il servizio".