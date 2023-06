Gli avvoltoi del turismo

Non paghi, i soliti sciacalli si sono attaccati al mare lanciando l’allarme balneabilità. Paventando chissà quali rischi per chi avesse osato mettere piede in acqua. Gli stessi bagnini, anticipando Arpae, hanno subito commissionato analisi per dimostrare l’ennesima fake news ai loro danni.

I risultati hanno ovviamente smentito tutto. I tuffi sono sicuri e la stagione può davvero cominciare. Alla faccia dei gufi. Resta da capire però il motivo di tanto accanimento. Martellare mediaticamente contro un comparto economico italiano così importante lascia sbigottiti. Perchè va bene la concorrenza interna tra le varie località balneari, ma qui siamo al limite del ’tafazzismo’. Il rischio è che si perda tutti e i turisti decidamo di non scontentare nessuno e andarsene altrove. Soprattutto lontano dall’Italia.

Filippo Graziosi