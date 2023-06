Gli avvoltoi del turismo a bocca asciutta

Filippo Graziosi

Si aggiravano famelici come avvoltoi a caccia di prede da scarnificare. E non hanno perso tempo. Acqua e fango erano ancora nelle case, quando loro hanno iniziato a declamare il de profundis per il turismo della riviera. Colpita sì, ma non affondata. Sui media nazionali hanno iniziato a circolare foto di spiagge mangiate dalla mareggiata e invase da tronchi e altro. Come mai si potrà andare in vacanza in un simile scenario? si chiedevano. Non avevano fatto i conti con la tempra dei bagnini romagnoli. Tempo due giorni e quella stessa spiaggia era tirata a lucido come per Ferragosto.