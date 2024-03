Gli azzurri di Antonio Calabro non fanno sconti

Possono bastare due dati per far capire il livello di difficoltà dell’impegno che attende il Cesena: la Carrarese sul suo campo ha perso solo una volta; seconda giornata di ritorno nello scontro tutto toscano con l’Arezzo, nelle prime dieci giornate del girone di ritorno la squadra allenata da Antonio Calabro (foto) ha raccolto diciannove punti.

Senza contare che la Carrarese è terza a nove punti dal secondo posto occupato dalla Torres, insomma agganciare la seconda piazza è un obiettivo complicato ma non impossibile.

Un rendimento interno come quello sin qui tenuto dalla Carrarese nasce prima di tutto da una tenuta difensiva difficile da scardinare, sono solo sette i gol incassati dalla squadra toscana allo stadio Dei Marmi.

Da meno di un mese sulla panchina degli azzurri è arrivato Antonio Calabro che ha sostituito l’esonerato Alessandro Dal Canto al quale è stata fatale la sconfitta subita da parte dell’Arezzo. L’impostazione tattica della squadra non è cambiata di tanto; Dal Canto era solito schierare la Carrarese con la difesa a tre, cinque centrocampisti e due attaccanti, da parte sua Calabro ha voluto inserire un rifinitore alle spalle degli attaccanti. È una rosa di sicura qualità quella della Carrarese, l’età media non è molto bassa visto che ne fanno parte molti calciatori esperti che conoscono la serie C assai bene. A centrocampo tanto per fare un esempio troviamo due mezzali ben collaudate come Della Latta e Schiavi, anche in attacco ci sono calciatori affidabili.

Sono otto le reti segnate finora da Giuseppe Panico, attaccante di scuola Genoa che ha trascorso tre stagioni con la maglia del Cesena segnando quattro reti in ventisette presenze, fra prima squadra in serie B e la formazione primavera. Dietro a Panico il secondo miglior marcatore è Alessandro Capello con sette reti all’attivo, come il Cesena anche la Carrarese porta molti elementi in rete: quindici finora.

Roberto Daltri